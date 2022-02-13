Киевский политолог Лазарев: Зеленский уничтожил последний островок свободы на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский полностью узурпировал власть в стране. Об этом заявил киевский политолог Александр Лазарев.

Эксперт выступал в эфире местного телеканала. По его словам, действующий глава государства стал настоящим диктатором.

«Он уничтожил последний островок свободы, на котором можно было говорить правду… фактически уничтожил свободу на Украине и граждан страны», — подчеркнул политолог.

Недавно украинский лидер ввел санкции против компаний, которые имеют отношение к телеканалу «Наш». Кроме того, на территории страны запрещено вещание каналов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Первого независимого» и UkrLive.