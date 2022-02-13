Президент Путин поздравил российских лыжников с триумфом на Олимпиаде в Пекине

Глава государства Владимир Путин адресовал слова поздравления российским лыжникам Денису Спицову, Александру Большунову, Алексею Червоткину и Сергею Устюгову, завоевавшим золото в эстафете ОИ-2022.

Телеграмма от имени российского лидера 13 февраля появилась на официальном сайте Кремля. В обращении к спортсменам Владимир Путин отметил, что их победа стала настоящим триумфом на пекинской Олимпиаде.

«В эстафете — одном из наиболее сложных и престижных видов лыжных гонок — вы выступили как крепкая, сплоченная команда, с первого этапа задали высочайший, победный темп. Чувство локтя, выдержка, уверенность в своих силах помогли вам обойти опытных соперников, стать чемпионами», — заявил президент, добавив, что достижением лыжников гордится вся страна.

Также Путин высказал слова благодарности главному тренеру российской команды по лыжным гонкам Юрию Бородавко. Он отметил, что тренерский состав смог подготовить спортсменов к блестящему прохождению 40-километровой трассы.