Первый пошел. Самолет SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на вход в пространство Украины

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший с португальского острова Мадейра в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за того, что ему запретили входить в воздушное пространство Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.
«Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю (резиденту Ирландии — Прим. ред.), владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев», — цитируют РИА Новости содержание заявления.
Накануне издание «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщило, что с 14 февраля воздушное пространство Украины окажется фактически закрытым из-за действий западных страховых компаний. Владельцы частных самолетов уже получили предупреждение, что необходимая для полетов страховка перестанет действовать через 48 часов.
По словам руководителя консалтингового агентства Friendly Avia Support Александра Ланецкого, на полеты могут повлиять два момента — страхование лизинговых самолетов и гражданской ответственности авиакомпаний. Без последнего «попросту нельзя поднимать самолеты в небо», уточнил эксперт.
«Страховки по самолетам сложные и дорогие, как правило, их обеспечивает не одна компания, а несколько. К примеру, у украинского авиаперевозчика может быть страховка от украинской страховой компании, но обязательно с перестраховкой в Лондоне. Если там дадут команду сворачиваться, гарантий не будет и по украинским перевозчикам», — объяснил другой источник «Страны.ua».
По сведениям портала, первые проблемы начались еще в конце прошлого года, когда европейская компания-лизингодатель потребовала вывести два борта с территории страны. Однако по-настоящему страховой рынок «занервничал» после приостановки работы на Украине нидерландской авиакомпании KLM.
«Иностранные перестраховщики могут оставить решение по гарантиям на страховщиках, но те вряд ли те станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо: не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики», — спрогнозировал глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский.
Как передает издание, паника по поводу якобы готовящегося «вторжения России» лишь ускорила решение о прекращении страхового покрытия для полетов над Украиной. Впрочем, по мнению политолога Марата Баширова, к этому «чудовищному эксперименту» украинцы сами приложили руки.
«Гражданские иностранные самолеты и так облетают территорию Украины несколько дней подряд. А теперь и вовсе могут перестать летать в эту страну даже те самолеты, которые эксплуатируются украинскими авиакомпаниями или иностранными, если перевозят пассажиров в украинские аэропорты», — написал он в Telegram-канале «Политджойстик».
Ранее 35 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за риска эскалации ситуации. 12 февраля Госдепартамент США распорядился об отъезде неосновного американского персонала посольства в Киеве.