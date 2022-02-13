Первый пошел. Самолет SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на вход в пространство Украины

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший с португальского острова Мадейра в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за того, что ему запретили входить в воздушное пространство Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю (резиденту Ирландии — Прим. ред.), владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев», — цитируют РИА Новости содержание заявления.

Накануне издание «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщило, что с 14 февраля воздушное пространство Украины окажется фактически закрытым из-за действий западных страховых компаний. Владельцы частных самолетов уже получили предупреждение, что необходимая для полетов страховка перестанет действовать через 48 часов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам руководителя консалтингового агентства Friendly Avia Support Александра Ланецкого, на полеты могут повлиять два момента — страхование лизинговых самолетов и гражданской ответственности авиакомпаний. Без последнего «попросту нельзя поднимать самолеты в небо», уточнил эксперт.

«Страховки по самолетам сложные и дорогие, как правило, их обеспечивает не одна компания, а несколько. К примеру, у украинского авиаперевозчика может быть страховка от украинской страховой компании, но обязательно с перестраховкой в Лондоне. Если там дадут команду сворачиваться, гарантий не будет и по украинским перевозчикам», — объяснил другой источник «Страны.ua».

По сведениям портала, первые проблемы начались еще в конце прошлого года, когда европейская компания-лизингодатель потребовала вывести два борта с территории страны. Однако по-настоящему страховой рынок «занервничал» после приостановки работы на Украине нидерландской авиакомпании KLM.

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«Иностранные перестраховщики могут оставить решение по гарантиям на страховщиках, но те вряд ли те станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо: не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики», — спрогнозировал глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский.

Как передает издание, паника по поводу якобы готовящегося «вторжения России» лишь ускорила решение о прекращении страхового покрытия для полетов над Украиной. Впрочем, по мнению политолога Марата Баширова, к этому «чудовищному эксперименту» украинцы сами приложили руки.

«Гражданские иностранные самолеты и так облетают территорию Украины несколько дней подряд. А теперь и вовсе могут перестать летать в эту страну даже те самолеты, которые эксплуатируются украинскими авиакомпаниями или иностранными, если перевозят пассажиров в украинские аэропорты», — написал он в Telegram-канале «Политджойстик».

Ранее 35 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за риска эскалации ситуации. 12 февраля Госдепартамент США распорядился об отъезде неосновного американского персонала посольства в Киеве.