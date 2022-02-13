Более 600 пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях Петербурга

Более 8,6 тыс. пациентов из Санкт-Петербурга находятся на лечении в стационарах города с коронавирусом и пневмонией.

Появление нового штамма COVID-19 «Омикрон» ухудшило эпидемиологическую ситуацию в Северной столице. На лечении в госпиталях города находятся 8657 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщает официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. Из них 628 человек поступило за последние сутки. В реанимации расположены 630 пациентов, а 323 зараженных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Медики зафиксировали 20 136 новых случаев заражения коронавирусом в Северной столице. Показатель увеличился в шесть раз по сравнению с данными месячной давности. Умерли от COVID-19 еще 72 человека. Уровень смертности растет в городе третий день подряд.

Эпидемиологическая обстановка в городе напряженная. Уровень суточной заболеваемости сохраняется на высоком уровне, а показатель летальных исходов растет. При этом губернатор Александр Беглов заявлял, что ситуация находится под контролем. Но данные статистики свидетельствуют об обратном.