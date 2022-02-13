Петербурженка жестоко избила стулом 29-летнего сына во время пьяной ссоры

Семейная ссора закончилась госпитализацией 29-летнего петербуржца. Пьяная мать избила мужчину стулом в квартире одного из домов на проспекте Энтузиастов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По предварительной информации, родственники распивали алкогольные напитки и в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. В ходе словесной перепалки 52-летняя женщина схватила ножку стула и нанесла своему сыну телесные повреждения.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также проникающее ранение левого глазного яблока.

Мать мужчины задержали и возбудили в отношении ее уголовное дело. После выяснения обстоятельств преступления женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.