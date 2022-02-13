Вассерман заявил о невозможности «нападения» России на Украину

Россия не заинтересована в «нападении» на Украину, в отличие от Соединенных Штатов. Об этом заявил политический консультант, публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Вассерман уверен, что «нападение» России на Украину невозможно. Ухудшение ситуации вокруг границ украинского государства выгодно только властям США.

Аналитик подчеркивает, что хитрый трюк Вашингтона по нагнетанию антироссийской истерики вокруг Украины играет им на руку. Причина подобной пропаганды со стороны Запада — продление ограничений на экономическое взаимодействие между Россией и ЕС и подготовка к нападению украинских вооруженных сил на Донбасс.

«Оно [нападение] совершенно не нужно Российской Федерации, поскольку нынешняя политика «террористической группировки», захватившей Украину в феврале 2014 года, уже гарантированно ведет страну к провалу и развалу. Сейчас она держится исключительно потому, что украинцы, как и русские, — очень терпеливый народ, готовый выдерживать все, пока они верят, что это на благо родины», — говорит Вассерман «ПолитЭксперту».

Напомним, что ранее президент США Джо Байден назвал точную дату «вторжения» России на Украину. По словам американского лидера, Москва «нападет» на Киев в среду, 16 февраля. Ряд СМИ уже иронично отреагировали на громкое заявление главы Штатов.