ЛДПР намерена подать в суд на мошенников из-за сообщений о смерти Жириновского

Центральный аппарат ЛДПР планирует подать в суд против аферистов, которые распространяют слухи о смерти лидера партии Владимира Жириновского.

По сообщению издания Ura.ru, злоумышленники связываются с представителями ЛДПР и говорят им, что Жириновский умер. Центральный аппарат партии просит фиксировать подобные звонки для дальнейшего возбуждения уголовного дела. Пресс-служба политсилы пока не комментирует эту ситуацию.

Как стало известно ранее, в Центральной клинической больнице Москвы, куда был госпитализирован Жириновский, оказался глава КПРФ Геннадий Зюганов. Согласно предварительным данным, представитель коммунистической партии заболел ОРВИ.