Reuters: американские представители ОБСЕ эвакуируются с территории Донецка

Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ начали выезжать с территории Донецка. Соответствующую информацию сообщило агентство Reuters.

Предполагается, что американские представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе покидают территорию из-за возможного «вторжения» России на Украину. Подробности эвакуации не сообщаются.

Недавно Вашингтон призвал граждан покинуть территорию Украины, чтобы избежать «атаки». По их мнению, удар может быть нанесен с воздуха.

Стоит отметить, что российская сторона неоднократно опровергала заявления о «нападении». К примеру, такой тезис высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.