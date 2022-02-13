Фонд борьбы с репрессиями узнал о несправедливом приговоре за контрабанду российскому биологу в Бразилии

Суд в Бразилии приговорил российского биолога Кирилла Кравченко к 11 годам лишения свободы. Его признали виновным в попытке контрабанды животных. По мнению брата осужденного, судебный вердикт является несправделивым.

Нюансы данного дела Борис Кравченко раскрыл в интервью с главой российского Фонда борьбы с репрессиями (основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Мирой Тэрада, сообщил ФАН.

Биолога задержали в аэропорту Гуарульюс в начале прошлого года. Правоохранители заявили, что россиянин попытался незаконно вывезти из страны нескольких представителей местной фауны. Затем его также обвинили в работе на международное преступное сообщество.

Борис напомнил, что интерес к животным и растениям у его брата связан исключительно с профессией. Кирилл Кравченко окончил профильный факультет петербургского университета и всю жизнь занимался изучением флоры и фауны.

Родственник ученого уверен, что его брат совершил административное правонарушение. Биолог не оформил документы, разрешающие вывоз насекомых и рептилий. Эксперты из института Бутантан вскоре сделали заключение, что изъятые у Кравченко биологические виды не входят в перечень редких или исчезающих.

Родственник надеется, что справедливость восторжествует после визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию. Несколько дней назад семья биолога подготовила открытое письмо Владимиру Путину с просьбой обратить внимание Болсонару на дело россиянина. В обращении также перечислены нарушения, выявленные в рамках судебного процесса.