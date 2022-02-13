Песков отметил мировой интерес к любым выступлениям Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил дефицит возможностей для обозначения позиции в России. Он ответил на соответствующий вопрос на фоне отказа Москвы участвовать в Мюнхенской конференции.

В России есть возможности для высказывания позиции западным государствам. Об этом свидетельствуют выступления президента РФ Владимира Путина. Песков отметил мировой интерес к любым речам лидера страны.

«В России нет дефицита для высказывания своей позиции и, по крайней мере, любое выступление в любом формате президента Путина сразу собирает на себе интерес абсолютно всех в мире. Это продолжается, это абсолютно закономерно. Поэтому дефицита никакого в этом плане нет», — приводятся слова представителя Кремля на РИА Новости.

Ранее Песков вспомнил выступление Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. С тех пор прошло 15 лет. Однако озвученные главой государства вопросы актуальны и сегодня.