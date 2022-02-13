Третий лишний. Боится ли Байден утратить главную роль в переговорах с Путиным по Украине

В минувшую субботу, 12 февраля, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как уточнили в Белом доме, главы государств созвонились в 19:04 мск и общались чуть более часа.

Последний раз Путин и Байден контактировали в конце декабря прошлого года. Тогда американский лидер предупредил об угрозе «беспрецедентных санкций», если эскалация около российско-украинской границы продолжится. В ответ Путин подчеркнул, что такой шаг может привести к полному разрыву отношений между РФ и США.

И, судя по всему, предостережение подействовало. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, хотя Байден и упомянул возможность введения «жестких санкций» против Москвы, акцента на этом не было. По его словам, разговор прошел в «сбалансированной и деловой атмосфере».

kremlin.ru / Администрация президента России

«Президент Байден даже сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, избежать серьезного конфликта между нашими странами. Он сказал, что наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, безопасность во всем мире», — раскрыл детали звонка Ушаков.

Кроме того, Байден изложил «целый ряд соображений», которые, по его мнению, учитывают многие из российских предложений по гарантиям безопасности. Однако Путин указал, что они по-прежнему не затрагивают ключевых инициатив Москвы, а именно нерасширение НАТО на восток, неразмещение ударных сил на территории Украины и возвращение Альянса к конфигурации 1997 года.

«Мы ответа по существу не получили. Многие из озвученных в телефонном разговоре шагов уже, в общем-то, содержатся в полученных нами 26 января из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения», — посетовал помощник Путина.

Отдельно президент РФ обратил внимание Байдена на деструктивную линию Киева в отношении Минских соглашений. По мнению Путина, Запад не осуществляет должного нажима на Украину, чтобы она выполняла взятые на себя обязательства, а, напротив, «накачивает» ее современным оружием, только поощряя возможные провокации в адрес Донбасса и Крыма.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Гипотетическое вступление [Украины — Прим. ред.] в НАТО чревато, конечно, самыми опасными последствиями, включая прямое военное противостояние между Россией и Альянсом. В целом же президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и по возможности учтены в нашей реакции на поступившие от США и НАТО позиционные документы. Эту реакцию мы в ближайшее время доведем до сведения партнеров и общественности», — уточнил Ушаков.

По итогам переговоров лидеры двух государств договорились продолжать контакты на различных уровнях по всем затронутым вопросам. Как сообщили в Белом доме, Байден четко дал понять, что США готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины и нацелены поддерживать дипломатические отношения с Россией.

«Хороший разогрев»

Стоит заметить, что изначально переговоры должны были состояться 14 февраля, однако в Белом доме предложили перенести беседу на субботу 12-го числа, ссылаясь на якобы «неминуемое вторжение России на Украину». По этой же причине срочные телефонные контакты состоялись между министрами обороны РФ и США Сергеем Шойгу и Ллойдом Остином, а также главой российского МИД Сергеем Лавровым и американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

Лавров заявил, что Вашингтон и его союзники развернули «пропагандистскую кампанию» против Москвы, обвинив ее в подготовке «вторжения» — это, по его словам, лишь поощряет Киев к саботажу Минских соглашений и силовому решению «проблемы Донбасса».

В свою очередь Блинкен предупредил о «массированном и едином трансатлантическом ответе» в случае нападения России на соседнюю республику. Госсекретарь ясно дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса по-прежнему открыт, но потребует от Москвы «деэскалации и добросовестного обсуждения». В ответ Ларов повторил, что РФ не намерена вторгаться на Украину.

flickr.com / МИД России

О том, как прошла беседа Шойгу и Остина, остается только догадываться. В Минобороны РФ заявили, что стороны обсудили вопросы безопасности, «представляющие взаимный интерес», а в Пентагоне лаконично обозначили тему диалога — «наращивание Россией сил в Крыму и вокруг Украины».

В любом случае состоявшиеся телефонные контакты стали «хорошим разогревом» к беседе Путина и Байдена, считает политолог Марат Баширов. Но явно не для американского лидера, который, вероятно, почувствовал, что начал терять главную роль в больших политических переговорах по гарантиям безопасности, убежден член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Очевидна тревога со стороны Байдена, что он может оказаться если не лишним, то явно не главным героем этих переговоров», — выразил мнение депутат в беседе с РИА Новости.

Шхагошев отметил возросшую заинтересованность в диалоге с Россией президентов Турции и Франции Реджепа Тайипа Эрдогана и Эмманюэля Макрона, а также лидеров некоторых других государств, в частности, Великобритании. Причем, по его словам, все эти визиты только продолжаются.

kremlin.ru / Администрация президента России

Однако ведущий научный сотрудник Центра исследований стратегической безопасности РАН Константин Блохин не согласился с выводами парламентария. По его мнению, пассивность Байдена в этом вопросе связана с тем, что США, напротив, заинтересованы в нагнетании конфликта на Украине, чего не скажешь о Брюсселе, который опасается любых боевых действий в своем регионе.

«Активизация Макрона и других лидеров связана с тем, что Старый Свет не хочет войны в Европе — этого жаждет Байден и США, которые пытаются навязать миру блоковое мышление. Война позволит легитимизировать дальнейшее экономическое и военно-политическое давление на Россию, в первую очередь заблокировать "СП-2". Поэтому не думаю, что Байден боится быть не у дел, это другие боятся, что будет война из-за действий США, которые подталкивают Украину к конфликту», — объяснил собеседник «Политики Сегодня».

Ранее издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что Байден в ходе онлайн-переговоров с представителями Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Польши и Румынии заявил о якобы намерении России «вторгнуться на Украину» 16 февраля. Также Вашингтон предупредил союзников, что физическому наступлению могут предшествовать ракетные удары и кибератаки. Впрочем, два европейских дипломата сказали, что «отказываются верить в это».