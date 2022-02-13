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Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла первое место в эстафете на ОИ в Пекине

Спорт
/ Обновлено: 13 февраля 2022 11:57
Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла первое место в эстафете на ОИ в Пекине

Российские лыжники завоевали золото в эстафетной гонке на 40 километров в рамках зимних Олимпийских играх 2022 года.

Четвертую золотую медаль ОИ-2022 принесли сборной России Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, выигравшие мужскую эстафету. Лыжники заняли первое место в гонке на 40 километров, опередив команды Норвегии и Франции.

Зимняя Олимпиада проходит в столице КНР с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступают на ОИ-2022 под флагом ОКР. Пекин стал первым городом в мире, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.

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