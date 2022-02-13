Федотов будет защищать ворота мужской сборной России по хоккею в четвертьфинале ОИ

Иван Федотов сыграет в воротах сборной России в матче 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов, который провел все три матча сборной России на ОИ-2022, будет защищать ворота национальной команды в четвертьфинале олимпийского турнира. Об этом журналистам рассказал тренер вратарей Сергей Наумов. Четвертьфинальный матч олимпийского турнира пройдет 16 февраля. Соперник сборной России определится позже.

Хоккейный турнир в рамках ОИ-2022, в котором запрещено участвовать игрокам клубов НХЛ, проходит с 9 по 20 февраля. Сборная России завершила групповой этап на первом месте, одержав две победы в трех матчах.