Диетолог Соломатина сообщила о вреде употребления мяса с макаронами

Употребление мяса с углеводами может нанести серьезный вред здоровью человека, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Необдуманное сочетание продуктов в ежедневном рационе может привести к интоксикации и вызвать различные неприятные последствия для организма. Мясо долго переваривается, поэтому употребление с ним макарон или картофеля может привести к брожению углеводов в желудке.

«Начинаются процессы брожения, интоксикации, погибает ряд нашей полезной флоры, а значит, снижается деятельность нашей иммунной системы со всеми вытекающими», — передает слова Елены Соломатиной Lenta.ru.

Диетолог рекомендовала употреблять мясо с овощами, чтобы избежать негативных последствий. С картофельным пюре можно принимать рыбу, хлеб лучше всего переварится с супом, а к творогу и каше подойдут ягоды.