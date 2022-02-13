Блинкен: США считают благоразумной мерой эвакуацию сотрудников дипмиссии из Украины

США считают эвакуацию сотрудников посольства из Украины благоразумной, поскольку напряженность вокруг страны достаточно высока. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Дипломат выступал на пресс-конференции в Гонолулу. По его словам, Вашингтон 12 февраля принял решение вывезти большую часть сотрудников дипмиссии из Украины.

«Риск военных действий со стороны Российской Федерации достаточно высок, угроза достаточно серьезна, чтобы считать это благоразумной мерой», — продолжил дипломат.

Блинкен считает, что Россия якобы может пойти на провокацию, чтобы оправдать свои действия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном. Руководитель ведомства во время беседы заявил, что Москва не имеет планов по «вторжению» на Украину.