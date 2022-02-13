Байден в ходе разговора с Путиным заявил о готовности США к любой ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к любому варианту развития событий вокруг Украины. Об этом сообщает Белый дом.

Американский лидер провел телефонные переговоры с коллегой из РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы Байден отметил, что Вашингтон нацелен на дипломатию с Москвой. Также глава Соединенных Штатов пригрозил российской стороне серьезными последствиями в случае «вторжения» на Украину.

«Президент Джо Байден сегодня провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые касались эскалации военной напряженности на границах Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Москва неоднократно опровергала заявления Запада о намерении вмешаться во внутренние дела Украины. Пресс-служба Кремля и МИД подчеркивали, что Россия не представляет угрозу для других государств.