Провокации на тему «вторжения» России на Украину повышают риск войны в Европе. Таким мнением поделились аналитики издания Strategic Culture.

На портале опубликовали материал по итогам визита британского дипломата Лиз Трасс в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Авторов процитировали на сайте «ПолитРоссии». Как утверждают аналитики, иностранный министр продемонстрировала невежественное поведение.

«К сожалению, Элизабет Трасс более искусна в показухе, чем в подлинной дипломатии. У нее склонность к фотосессиям, а не к политике», — прошлись по главе МИД Британии авторы статьи.

Кроме того, Трасс была не готова ко встрече с российским коллегой. Она перепутала Ростовскую и Воронежскую области с регионами Украины и подчеркнула, что первые два никогда не будут признаны Лондоном территориями РФ. Представители западных государств показали свою приверженность идеологии холодной войны. Они отказались от дипломатических методов ведения переговоров, указали на сайте Strategic Culture.

«Для таких людей, как Элизабет Трасс, Россия должна сделать исключение из правил дипломатии. Перед ними следует закрыть дверь и сказать им короткое слово "нет"», — подытожили авторы статьи.

Слова британского дипломата о российских областях показались финскому публицисту Йохану Бекману опасными. Он также счел необходимым отреагировать на такие заявления со стороны руководителя внешнеполитического ведомства.