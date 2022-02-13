Беременных женщин предупредили о смертельной опасности COVID-19 для плода

Коронавирус легко проникает в плаценту беременных женщин, оказывая пагубное воздействие на плод, предупредили ученые после проведенных исследований.

Вирусологи провели анализ плацентарной ткани мертворожденных детей и изучили данные их матерей, которые на момент беременности были заражены COVID-19. Оказалось, что омикрон-штамм коронавируса может вызывать плацентит — воспаление плаценты, из-за которого развивается замершая беременность.

Тяжелая плацентарная недостаточность, затрагивающая до 77% ткани, приводила к мертворождению примерно на 30-й неделе беременности. Предполагается, что патоген достигает плаценты через кровоток и связывается с восприимчивыми клетками. После этого возникают воспалительные процессы и отложение фибрина, который блокирует поступление кислорода к плоду, сообщает Associated Press.