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WADA в рамках расследования дела фигуристки Валиевой опросит ее окружение

Спорт
WADA в рамках расследования дела фигуристки Валиевой опросит ее окружение

Представителям близкого окружения российской фигуристки Камилы Валиевой придется ответить на вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA). Таким образом организация удовлетворит запрос Международного олимпийского комитета (МОК).

WADA продолжает собирать информацию о спортсменке из России Валиевой, заподозренной в употреблении допинга перед Олимпиадой в Пекине. Сданные фигуристкой 25 декабря пробы на наличие в крови запрещенных препаратов выявили следы триметазидина, приводит ТАСС опубликованное в Reuters сообщение.

Между тем российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не увидело причин для отстранения 15-летней фигуристки от участия в ОИ-2022. В настоящий момент она продолжает готовиться к соревнованиям одиночниц, которые состояться в Пекине 15 февраля. За день до этого Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по апелляции МОК в отношении заявления РУСАДА.

#олимпиада #wada #валиева