Трамп усомнился в важности телефонного разговора Путина и Байдена

Ситуация вокруг Украины обострилась из-за действий президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп.

Политик прокомментировал ситуацию вокруг Киева и высказался о переговорах президента России Владимира Путина с Джо Байденом. Трамп считает, что в обострении обстановки виноват именно Вашингтон. По его словам, нынешняя администрация проявила некомпетентность во время бегства из Афганистана. Именно по этой причине Москва «осмелела», пишет «ПолитРоссия».

Трамп уверен, что ситуация развивалась бы по-другому, если бы он занимал пост президента. По его словам, он хорошо ладил с Путиным.

«Никто никогда не был более жестким к России, но я очень хорошо ладил с Путиным, мы уважали друг друга. Я думаю, что сейчас совсем другая игра», — приводит слова Трампа Fox News.

Бывший американский лидер усомнился в важности очередных телефонных переговоров Путина и Байдена. Стоит отметить, что разговор состоялся 12 февраля. Политик сумел одной фразой описать значение таких переговоров.

«Не думаю, что в данный момент Путин будет его (Байдена – Прим. ред.) слушать», — уверен Трамп.

Ранее стало известно, что одной из тем телефонного разговора Путина и Байдена стала ситуация вокруг Украины. Лидеры уделили этому вопросу около часа.