Песков озвучил позицию России по повышению роли ОБСЕ для обеспечения безопасности в Европе

ОБСЕ должна стать универсальной организацией, а не играть роль инструмента. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не должна играть роль инструмента. Содружеству следует стать универсальным, чтобы действительно заниматься вопросами по ситуации в Европе.

Песков добавил, что речь президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году до сих пор актуальна. По его словам, предложения главы государства также касаются ОБСЕ.

«Мы сейчас говорим, что роль ОБСЕ должна повышаться. Более того, в контексте вот этой серии консультаций по вопросам гарантий безопасности были и консультации по линии Москва-ОБСЕ», — сказал Песков РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил о готовности России развивать отношения с западными странами, но на равных условиях.