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Власти Мексики призвали своих граждан воздержаться от поездок на Украину

Политика
Власти Мексики призвали своих граждан воздержаться от поездок на Украину

Министерство иностранных дел Мексики обратилось к собственным гражданам с призывом отказаться от посещения Украины.

Граждане рискуют остаться на Украине без возможности выезда, сообщает внешнеполитическое ведомство. Те мексиканцы, которые проживают в этой стране, могут воспользоваться еще доступными маршрутами для эмиграции.

«В свете сокращения воздушного сообщения на Украине мексиканцам, которые хотели бы посетить Украину с туристическими или деловыми целями, рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну», — говорится в предупреждении министерства.

Как сообщалось ранее, мексиканские власти задержали более 100 беженцев из Гватемалы. Мигранты направлялись в сторону северной границы страны через контрольный пункт Ла-Мата.

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