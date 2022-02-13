МОК ограничился беседой с украинским спортсменом Гераскевичем после показанного им плаката

Поведение представляющего Украину скелетониста Владислава Гераскевича на пекинской Олимпиаде не содержит оснований для применения в отношении спортсмена дисциплинарных санкций. Такое решение вынесли в Международном олимпийском комитете (МОК).

МОК оценил поступок Гераскевича, показавшего в ходе состязаний на Олимпиаде-2022 плакат политического содержания. На нем было написано «Нет войне на Украине». Однако в организации действия скелетониста оправдали, посчитав, что послание представляет собой «человеческий месседж». Об этом в ходе брифинга в Пекине заявил глава МОК Кристоф Дюби. При этом он добавил, что соответствующую беседу со спортсменом уже провели, поскольку Олимпиада не является местом для высказывания лозунгов политического содержания.

Член украинской сборной Владислав Гераскевич показал плакат после одного из заездов скелетонистов 11 февраля. Надпись на нем No War in Ukraine была показана в эфире телеканалов с места соревнований в Пекине.