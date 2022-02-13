Финский лидер Ниинисте указал на изменения в поведении президента России Путина

Президент России Владимир Путин стал больше фокусировать внимание на внешней политике. Об этом заявил финский лидер Саули Ниинисте.

Глава государства указал на изменения в поведении Путина. Особенно это заметно в последний год. Президент России проявляет большую сосредоточенность на вопросах международной политики.

Ниинисте предположил, что это может быть связано с последними событиями на мировой арене. Он также затронул вопрос Украины и добавил, что ситуация в Донбассе должна быть решена посредством Минских соглашений.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов высказался в поддержку позиции Путина по отношению к западным санкциям. По словам политика, ответы президента рациональны и аргументированы.