США опровергли присутствие своей подлодки в территориальных водах России

Атомная подлодка США не заходила в территориальные воды России, а перемещалась исключительно в международном морском пространстве. Об этом заявили в Пентагоне.

Таким образом Вашингтон прокомментировал инцидент с участием американской субмарины вблизи Курильской гряды. По словам официального представителя Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайла Рейнса, российские заявления о проведении США операции в чужих территориальных водах не соответствуют действительности.

«Я не стану комментировать конкретное местоположение наших подводных лодок, но мы осуществляем полеты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах», — цитирует его ТАСС.

Накануне Минобороны России вызывало американского атташе из-за инцидента с атомной подлодкой типа Virginia. Последняя была обнаружена утром недалеко от острова Уруп Курильской гряды, где проходили плановые учения сил Тихоокеанского флота (ТОФ).