США целенаправленно пытаются столкнуть Россию и Украину, чтобы добиться полной военной зависимости Европы. Такое заявление сделал аналитик Sohu Сюй Ичжэнь.

Вашингтон на протяжении месяца стабильно поставляет вооружение Киеву, что только усиливает напряженность. Некоторые эксперты считают, что это делается для провоцирования России с дальнейшим подчинением европейских стран.

«Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нынешняя напряженность между Россией и Украиной вызвана не Россией, а действиями Соединенных Штатов и НАТО и распространяемыми ими слухами о том, что "Россия собирается "вторгнуться" на Украину"», — цитирует Ичжэнь.

Теперь страны Европы, которые долгое время полагались на США в вопросах собственной безопасности, стали мишенями их политики. Впрочем, как замечает эксперт, все идет не так гладко, как хочет Вашингтон. Франция и Германия более рационально подходят к взаимодействию с Россией, так как государства тесно связаны энергетическими вопросами, и более того все чаще принимают активное участие в урегулировании украинского кризиса.

Ранее аналитики Sohu уже называли попытки США сделать Украину рычагом давления на Россию «сокрушительной ошибкой». Вот только Вашингтон не учел, что НАТО начнет «трещать по швам» от такого плана.