Политолог Кортунов: инцидент с подлодкой США в российских водах типичен для Вашингтона

Ситуация с вхождением подводной лодки Соединенных Штатов в территориальные воды России является достаточно типичной. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Речь идет об инциденте с подлодкой ВМС США класса «Вирджиния», произошедшем 12 февраля. Субмарина вошла в территориальные воды России в непосредственной близости от курильского острова Уруп. По мнению Кортунова, США применяют подобную практику «в интересах разведки и мониторинга деятельности военно-морских сил потенциального противника», передает РЕН ТВ.

«Американцы, к сожалению, иногда действительно игнорируют международное право», — добавил политолог.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему не ратифицировали конвенцию по морскому праву. Как отметил Кортунов, нередко это создает повышенные риски и даже угрозы столкновения.