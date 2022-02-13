Посол Татаринцев: Россия возражает против членства Швеции в НАТО из-за агрессии Запада

Регулярные провокации США и НАТО в отношении Москвы обостряют ситуацию и вынуждают Россию выступать против вступления Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявил посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев.

При этом дипломат подчеркнул, что при иных обстоятельствах Россия изменила бы свою позицию по этому вопросу, так как уважает суверенное право Швеции. Однако в нынешних реалиях ситуация в этой части Европы далека от безопасной.

«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Это принципиальный и всеобъемлющий вопрос», — заявил посол в интервью газете Aftonbladet.

Татаринцев не стал комментировать, каким образом вступление королевства в НАТО может отразиться на ответных действиях России. По его словам, Швеция сейчас не проявляет инициативу в этом направлении, поэтому вопрос на повестке не стоит.