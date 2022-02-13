Песков связал высокую стоимость газа в Европе с ее отказом от долгосрочных контрактов

Страны Европы вынуждены закупать газ по рекордно высоким ценам. В чем заключается причина этого, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Европе приходится покупать топливный ресурс по завышенным ценам из-за отказа от долгосрочного и рыночного взаимодействия по вопросу поставок энергоносителей. По этой причине регион вынужден платить за газ 1300 долларов вместо 300, передает РИА Новости.

«Президент говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов», — добавил пресс-секретарь президента России.

По мнению аналитиков, рост цен на энергетический ресурс в Европе обусловлен несколькими факторами. Среди них высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии, ограниченные предложения главных поставщиков и опустошенность подземных хранилищ в регионе.