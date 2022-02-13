Фигуристка Валиева выступит под 26-м номером в короткой программе на Играх в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева включена в список участниц на короткую программу личного турнира Олимпиады в Пекине. Она выйдет на лед под 26-м номером.

Жеребьевка короткой программы в женском одиночном катании состоялась в 05:30 по Москве на территории арены Capital Indoor Stadium. Всего заявлено 30 спортсменок, среди которых россиянки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Они выступят под номерами 26, 28 и 29 соответственно. Старт соревнований назначен на 15 февраля.

Фигуристка Камила Валиева вышла утром на тренировку перед стартом турнира одиночниц. Свою программу россиянка откатала без ошибок. Девушка продемонстрировала выполнение сложнейших элементов, включая четверные прыжки, тройной аксель, каскады. После короткой программы фигуристка проявит свои силы в произвольной. Она начнется 17 февраля.