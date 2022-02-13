Мясников «поучаствовал» во французском митинге против коронавирусных ограничений

Волна протестов вспыхнула в Париже в поддержку канадских дальнобойщиков, выступающих против коронавирусных ограничений. Видео с незаконным митингом опубликовал врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников прибыл в столицу Франции, чтобы повидать сына. Но поездка приобрела для него неожиданный поворот. Митингующие заполонили улицы Парижа.

«Приехал, называется, к сыну в гости!» — подписал свой пост Мясников.

Парижане вышли на улицы с целью поддержать канадцев. Бунтующие выступают против коронавирусных ограничений, обязательной вакцинации и высоких цен на энергоносители.

Полиция для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ и дубинки. Кроме того, в некоторых районах видели бронетранспортеры. Митинг быстро перерос в массовые беспорядки — протестующие бьют окна машин.