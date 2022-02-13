Песков указал на важность принципа взаимности в сотрудничестве с Западом

Россия готова к сотрудничеству с любыми странами, включая Соединенные Штаты и государства Европы, однако отношения должны строиться на принципе взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва продолжит искать возможности для расширения взаимодействия, отметил он. Однако Россия будет двигаться лишь в ту сторону, где видит такое же стремление наладить контакты. Об этом передает РИА Новости.

«Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми... Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности. Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность», — объяснил Песков.

Подобная практика, добавил пресс-секретарь президента, абсолютно нормальна для всех государств. Она, в частности, включает компенсацию дефицита общения на одном фланге достаточным количеством контактов на другом.