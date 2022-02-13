Захарова назвала Олимпийские игры бельмом на глазу для Запада

Олимпийские игры для Запада давно перестали быть праздником. В последнее время они превратились для европейских стран и США в «бельмо на глазу», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Россияне и люди, которые живут на постсоветском пространстве, всегда воспринимали Олимпиаду за торжественное мероприятие, когда можно показать свои способности и посоревноваться в честном бою. Однако западные страны считают этот праздник спорта конкуренцией и не умеют проигрывать.

«Для Запада — это бельмо на глазу, это конкуренция в действии, в которой они проигрывают, это чей-то другой праздник, в котором они не главные. Это сложно понять, но когда ты знаешь их менталитет и подход, это очевидно»,— сказала официальный представитель МИД РФ .

Комментарий Захаровой связан с ситуацией, сложившейся вокруг фигуристки Камилы Валиевой. В ее крови обнаружили вещество триметазидин, который не оказывает влияние на спортивные результаты, но находится в списке запрещенных средств для ОИ с 2014 года.