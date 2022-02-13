Зеленский и Трюдо провели телефонные переговоры по теме деэскалации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Соответствующие сведения следуют из сообщения главы государства в социальных сетях.

Переговоры между Зеленским и Трюдо прошли в формате телефонной беседы. Они были посвящены теме дипломатических усилий по снятию напряженности на Украине. Во время беседы Зеленский поблагодарил Трюдо за оказанную финансовую помощь, об этом он написал в социальной сети Twitter.

«Состоялся важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины», — сообщил украинский президент.

Ранее Зеленский ответил президенту России Владимиру Путину на фразу «нравится — не нравится, терпи, моя красавица». Однако слова украинского лидера рассмешили пользователей социальных сетей.