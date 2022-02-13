Пушков счел показательными сомнения Венгрии из-за пребывания в Евросоюзе

Сомнения Венгрии о необходимости находиться в составе ЕС являются отражением настроений внутри общества. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Таким образом прокомментировал сообщения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ставит под сомнение дальнейшее нахождение страны в составе Евросоюза. Основными причинами для этого послужили финансовое и политическое давление со стороны Брюсселя.

«Полагаю, пока это политическая риторика, но и она показательна. До недавнего времени лидеры стран-членов Евросоюза таких сомнений себе не позволяли. И это не просто слова, а отражение общественных настроений в Венгрии», — написал Пушков.

В последнее время Брюссель все чаще оказывает давление на Венгрию, вынуждая ее идти на крайне невыгодные для себя шаги. Из примеров можно привести газопровод «Южный поток», и несогласие венгеркой стороны с антироссийскими санкциями ЕС.