Депутат Госдумы Шхагошев констатировал превосходство Путина на переговорах с Байденом

Президент США Джо Байден почувствовал, что утратил ведущую роль в переговорах по гарантиям безопасности после двустороннего саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По словам парламентария, это связано с усилением заинтересованности ряда европейских политиков в диалоге с Россией. В качестве примера он привел недавние переговоры с Великобританией, Турцией и еще рядом стран.

«Есть ощущение, что Байден почувствовал потерю главной роли в больших политических переговорах (по гарантиям безопасности — Прим. ред.), начавшихся с нашего обращения к США», — отметил Шхагошев в интервью РИА Новости.

Кроме того, наблюдалось очевидное превосходство российского лидера над американским коллегой как во время телефонного разговора, так и по его итогу. На этом фоне хозяина Белого дома не покидает чувство тревоги в связи с утратой лидирующей позиции в обсуждении гарантий безопасности, резюмировал депутат.