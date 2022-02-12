Ушаков: идеи Байдена по гарантиям безопасности игнорируют обеспокоенность России

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. В ходе него глава США высказал предложения по гарантиям безопасности, которые не совпадают с интересами Москвы, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Идеи Байдена во многом совпадают с содержанием писем НАТО и США, отметил дипломат. Американский президент посчитал, что его предложения учитывают многие озабоченности российской стороны. Это оказалось не так, однако Москва рассмотрит их в любом случае, добавил Ушаков.

«Сразу же отмечу, что президент России среагировал в том духе, что российская сторона, конечно, проанализирует высказанные Байденом соображения и будем их, несомненно, учитывать. Но, к сожалению, и это было сказано, эти соображения не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив», — рассказал он.

В числе озабоченностей России — вопросы нерасширения НАТО на восток и неразмещение ударных сил на Украине. По словам помощника президента, на эти инициативы в ходе телефонного разговора Байден ответа не дал.