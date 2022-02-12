Ушаков: Путин в беседе с Байденом напомнил об истории взаимоотношений России и США

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден во время переговоров затронули историю взаимоотношений между двумя государствами. Об этом сообщил помощник лидера страны Юрий Ушаков.

Во время телефонного разговора Путин напомнил, как во время холодной войны СССР и США видели друг друга противниками, а в 1990-ые страны уже стали друзьями. Об этом помощник президента рассказал во время беседы с журналистами.

«Владимир Владимирович прошелся и по истории взаимоотношений между США, НАТО и Россией — что в итоге привело к нынешней кризисной ситуации. Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками», — заявил Ушаков.

Путин добавил, что даже в 1990-ые годы США и страны НАТО «вели далеко не конструктивную линию в отношении России». По его словам, именно тогда Североатлантический альянс начал расширение сферы своей деятельности и приблизился к российским границам.