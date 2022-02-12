Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о 150 тысячах бойцов ВСУ на линии соприкосновения

Украина стянула около 150 тысяч военнослужащих к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Украинские военные на линии фронта продолжают получать новое вооружение. Сам Пушилин уточнил, что заинтересован в дипломатическом решении конфликта.

«Идет в плане обострения в ежедневном формате (ситуация). Мы не видим, чтобы снижались поставки по вооружению... Что касается численности личного состава, то он увеличился с последнего нашего общения, то есть сейчас наша разведка фиксирует порядка 150 уже тысяч личного состава (ВСУ)», — сообщил Пушилин в эфире YouTube канала «Соловьев Live».

Несмотря на желание Донбасса решить разногласия мирным путем, действия Украины говорят об обратном. Пушилин акцентировал внимание на готовности ВСУ к наступательной операции и военному исходу конфликта.