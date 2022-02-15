«Деньги отца тянут в Америку». Сын Жириновского намекнул на тяжелую болезнь лидера ЛДПР

Бывший вице-спикер Госдумы, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал в Facebook пост, посвященный отцу, ранее госпитализированному из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

«Только живи!», — заявил Лебедев в соцсети, сопроводив пост статусом «беспокоится».

Тем временем в ЛДПР здоровьем 75-летнего лидера обеспокоены куда менее, чем в его семье: однопартийцы заявляют о «стабильном состоянии» Жириновского, якобы он продолжает руководить партией, скоро вернется из больницы и «сам ответит на все вопросы».

«Повторимся: состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, он идет на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу», — объявили в пресс-службе ЛДПР.

С журналистами, «спекулирующими» на «примитивных сказках» о здоровье Владимира Вольфовича, партия намерена судиться — юристы уже собирают материалы для подачи исков. Примечательно, что сомнения в стабильном состоянии Жириновского и нормальной партийной работе без руководителя высказывают не только в СМИ, но и в думских кулуарах.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

«Дела совсем плохи»

Задорный тон последних заявлений ЛДПР и угрозы в адрес журналистов говорят о панике в партийных рядах, не привыкших действовать самостоятельно, уверен экс-депутат Госдумы прошлого созыва Вячеслав Лысаков. По его словам, либерал-демократы «лихорадочно тянут время под прикрытием бодрых рапортов, поскольку вопрос о преемнике уже находится в тупике».

Между тем в ЛДПР нет кадров, способных заменить бессменного лидера. Губернатору Смоленской области Алексею Островскому этот пост не нужен, считает Лысаков, а «близкая к телу вождя молодежь» вроде депутатов Ярослава Нилова (39 лет), Василия Власова (26 лет) и Бориса Чернышова (30 лет) не обладает жизненным и политическим опытом, а потому рассматриваться в преемники не может. Остальные кандидаты в сменщики мало кому известны и не имеют медийного капитала.

«Сын Жириновского, судя по всему, не имеет никакого влияния на аппарат партии, поскольку с первого дня событий он был категорически против распространения любой информации о Жириновском, да и огромные деньги отца уже жгут ему карман и тянут в любимую Америку», — комментирует Лысаков намерения экс-депутата Лебедева в Telegram.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

В конце июня Лебедев отказался участвовать в сентябрьских выборах и объявил об уходе из Госдумы и российской политики, полагая, что 20 лет его работы «прошли достаточно содержательно».

Новость стала неожиданностью: журналисты называли сына Жириновского «вторым человеком в партии» и утверждали, что именно Лебедев негласно курировал распределение мандатов, а в последние годы власть в партии фактически принадлежала ему и его группе. Одной из версий неожиданного ухода стали напряженные отношения сына с отцом.

В отличие от Жириновского, нередко с трибун угрожающего США применением летального российского вооружения, Игорь Лебедев не скрывает своей любви к отдыху в Майами и англицизмов в речи: с Рождеством, например, поздравляет «френдов» в Facebook по-английски. На упреки в «непатриотичности» отвечает смелым: «А судьи кто?!». В 2020 году издание LIFE же сообщало о многочисленной элитной недвижимости семьи Жириновского, в том числе иностранной.