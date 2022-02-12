Переговоры Путина и Байдена длились около часа

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден завершили переговоры. Беседа длилась около часа.

Лидеры обсуждали ситуацию вокруг Украины. Американский президент выразил беспокойство из-за перемещения российских войск недалеко от украинской границы, информирует Белый дом.

«Часовой разговор Байдена и Путина завершился в 12:06 по времени восточного побережья (20:06 по московскму времени)», — написал в Twitter журналист CBS News Стивен Портной.

Владимир Путин 12 февраля также поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Белоруссии Александром Лукашенко. Они поговорили об ответе США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.