Стали известны личности задержанных вместе с сыном замглавы МВД в Самаре

В Самаре правоохранители задержали сына заместителя главы МВД России Игоря Зубова и президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» после передачи крупной взятки сотруднику ФСБ, предает канал РЕН ТВ.

Третьим фигурантом уголовного дела стал бывший директор нефтебазы «МО НТП». По предварительным данным, подозреваемые пытались подкупить силовика, который действовал в рамках спецоперации. Коррупционеры передали сотруднику ФСБ 18 млн рублей, а также обещали ежемесячно платить по 5 млн рублей в обмен на общее покровительство нефтебазы.

После завершения сделки мужчин задержали. В настоящее время обстоятельства преступления устанавливаются.