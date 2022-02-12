Захарова пожалела украинцев после «издевательств» США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США «не успокоятся», пока не доведут Украину «до полного коллапса».

Так дипломат отреагировала на заявление президента Владимира Зеленского, который признался, что не располагает данными о скором нападении России на страну. 12 февраля он попросил поделиться «дополнительной информацией о стопроцентном вторжении РФ на Украину» начиная с 16 февраля. Ранее президент США Джо Байден сказал, что именно на эту дату запланировано «российское вторжение».

Захарова отметила, что кроме изданий Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников такой информации нет ни у кого.

«Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», — написала представитель МИД РФ в Telegram.

7 февраля Захарова предсказала Украине падение курса гривны, экономические проблемы и лишение иностранных инвестиций из-за информации о «скорой войне с Россией», распространяемой американскими политиками и СМИ. Подробнее — в нашей статье.