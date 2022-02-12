Зоопарк предложил екатеринбуржцам «скормить» своих бывших сурикатам в День всех влюбленных

Любой житель Екатеринбурга может принять участие в необычной акции «День пожирателей бывших» 14 февраля. Мероприятие, приуроченное ко Дню всех влюбленных, устраивает местный зоопарк.

Жителям города необходимо выбрать таракана и дать ему имя своего бывшего партнера. В день проведения акции насекомых скормят сурикатам и рыбам. За «пожиранием» можно будет наблюдать в реальном времени на сайте и в соцсетях зоопарка или же вживую у вольера. Мероприятие начнется в 14:00 часов по местному времени 14 февраля, говорится в Instagram организатора.

Семейный психолог Светлана Бояринова ранее посоветовала одиноким людям провести 14 февраля для себя. В этот день она порекомендовала не переживать из-за неудач в личной жизни, а порадовать себя каким-нибудь подарком или походом в интересное место. Специалист отметила, что любовь не всегда должна быть связана с сексуальным влечением, ее можно испытывать к друзьям и родственникам.