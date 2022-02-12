Американских дипломатов переводят на работу из Киева во Львов

Американское посольство в Киеве продолжит работу. По данным Госдепартамента США, численность сотрудников диппредставительства будет сокращена.

Некоторых дипломатов переведут во Львов. Операции посольства продолжат выполняться внутри страны, добавили в ведомстве.

«Мы продолжаем сокращать сейчас численность персонала, который у нас есть в стране для выполнения только самых базовых функций», — сказал представитель Госдепа.

Многие западные страны эвакуировали своих дипломатов с Украины. Они советуют гражданам добровольно покинуть страну. Со здания посольства Великобритании в Киеве даже сняли флаги.