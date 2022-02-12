Ученые Университета Южной Калифорнии нашли белок, защищающий от шизофрении

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии нашли белок, который может играть ключевую роль в развитии шизофрении. В мозге пациентов с этим заболеванием SAP97 отсутствует в тех местах, где должен находиться.

Шизофрения является одной из самых известных психических болезней. В мире ей страдает около 20 миллионов человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Ее происхождение долгое время оставалась загадкой для экспертов. Однако теперь ученые обнаружили ее возможный нейрохимический механизм.

Новое исследование показало, что развитие шизофрении связано с поломками в белке SAP97. До этого ученые не знали, где он должен находиться и за что отвечает. Авторы работы выяснили, что этот белок отсутствует у пациентов с шизофренией в тех частях мозга, где он есть у здоровых людей, но зато активен там, где он не нужен. Именно SAP97 может отвечать за расстройства контекстуальной эпизодической памяти, которые типичны для этой болезни.