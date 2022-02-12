Путин и Байден начали телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин проводит телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Беседа началась примерно в 19 часов, сообщает CNN

Главы государств обсуждают напряженную ситуацию вокруг Украины. Известно, что Байден сейчас находится в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

«Разговор Байдена с Путиным начался сразу после 11:00 по времени Восточного побережья», — сообщил журналист телекомпании Кевин Липтак.

Владимир Путин 12 февраля уже провел несколько международных переговоров. Он созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Белоруссии Александром Лукашенко.