Россияне завершили соревновательный день в Пекине на 8-й строчке в медальном зачете

Подошел к концу восьмой соревновательный день зимней Олимпиады в Пекине. На данный момент сборная Олимпийского комитета России (ОКР) находится на восьмой строчке в общем медальном зачете.

По итогам дня копилка национальной команды пополнилась одной золотой медалью. Ее завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова в ходе эстафетной гонки 4х5 км.

Российские спортсмены находятся на восьмом месте в медальном зачете. Лидирует в турнирной таблице сборная Германии. За ней расположились команды Норвегии и США.

В общей сложности в активе россиян 13 наград. Из них три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.