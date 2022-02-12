Чешский депутат Радован Вих вступился за Россию в споре по ситуации вокруг Украины

Россия не собирается вторгаться на коррумпированную и контролируемую олигархами Украину, заявил депутат чешского парламента Радован Вих.

Парламентарий подверг критике журналистов телеканала CT24 из-за публикации в Twitter, в которой сотрудники СМИ утверждали якобы о скором «нападении» Москвы на подконтрольную Киеву территорию.

«Вы совсем больные. Россия не собирается нападать на коррумпированную и контролируемую олигархами Украину. И перестаньте наконец защищать "хороших" американских миротворцев. Путин, напоминаю, все еще на своей территории, а США и НАТО уже не знают, куда им деться», — написал депутат.

Страны Запада продолжают нагнетать обстановку вокруг Киева и заявлять о скором «вторжении» России на Украину. Москва опровергала эти сведения, отмечая, что у Кремля нет планов по нападению на другие государства.