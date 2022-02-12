Путин и Лукашенко обсудили реакцию США и НАТО на предложения России по безопасности

Российский президент Владимир Путин созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они провели беседу вечером 12 февраля.

Они проанализировали ответ США и НАТО не предложения Москвы по гарантиям безопасности.

«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», — сообщает пресс-служба Кремля.

В этот же день Владимир Путин поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили нагнетание обстановки вокруг Украины.